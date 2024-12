Orbán: Patrioti sú opozíciou, so Zelenským som pripravený rokovať

Budapešť/Brusel 19. decembra (TASR) - Suverenistická politická frakcia Patrioti pre Európu (PfE) pôsobiaca v Európskom parlamente je v Bruseli opozíciou, vyhlásil vo štvrtok na stretnutí PfE pred summitom EÚ v belgickej metropole predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa servera telex.hu Orbán dodal, že táto frakcia môže byť o niekoľko rokov v EP vo väčšine, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server podotýka, že na summit EÚ pozval predseda Európskej rady António Costa aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na otázku, či Orbán predstaví Zelenskému svoj mierový plán na ukončenie rusko-ukrajinskej vojny, maďarský premiér povedal, že "už je to na stole - buď to prijmú, alebo nie".



"Pracujem a aj spím v pohotovostnom režime. Vždy som pripravený na akúkoľvek zmysluplnú diskusiu," reagoval Orbán na otázku, či sa stretne v Bruseli so Zelenským.