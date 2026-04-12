Nedela 12. apríl 2026Meniny má Estera
Orbán po odovzdaní hlasu vo voľbách: Prišiel som zvíťaziť

Maďarský premiér a predseda vládneho bloku Fidesz–KDNP Viktor Orbán (vpravo) vhadzuje svoj hlasovací lístok do volebnej schránky vedľa svojej družky Anikó Lévaiovej počas hlasovania v parlamentých voľbách vo volebnej miestnosti v Budapešti v nedeľu 12. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Budapešť 12. apríla (TASR) - Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali v nedeľu svoj hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode. S odvolaním sa na server hírTV o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Orbán na Facebooku.

Uviedol, že voľby sú oslavou demokracie, ich transparentnosť je v Maďarsku zaručená a že „maďarský volebný systém je najbezpečnejší v Európe“. Zároveň dodal, že ak by vo voľbách zvíťazil, ako prvé by poďakoval aktivistom, ktorí sa v posledných mesiacoch podieľali na kampani jeho strany a odviedli množstvo práce.

Poznamenal, že ak by predseda konkurenčnej strany Tisza Péter Magyar získal viac hlasov, výsledok by samozrejme prijal a zablahoželal by mu. „Rozhodnutie ľudu treba rešpektovať,“ zdôraznil.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
