< sekcia Zahraničie
Orbán po odovzdaní hlasu vo voľbách: Prišiel som zvíťaziť
Poznamenal, že ak by predseda konkurenčnej strany Tisza Péter Magyar získal viac hlasov, výsledok by samozrejme prijal a zablahoželal by mu.
Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Maďarský premiér a predseda strany Fidesz Viktor Orbán spolu s manželkou Anikó Lévaiovou odovzdali v nedeľu svoj hlas vo voľbách do Národného zhromaždenia. „Prišiel som zvíťaziť,“ povedal predseda vlády po odchode z volebnej miestnosti v XII. budapeštianskom obvode. S odvolaním sa na server hírTV o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Orbán na Facebooku.
Uviedol, že voľby sú oslavou demokracie, ich transparentnosť je v Maďarsku zaručená a že „maďarský volebný systém je najbezpečnejší v Európe“. Zároveň dodal, že ak by vo voľbách zvíťazil, ako prvé by poďakoval aktivistom, ktorí sa v posledných mesiacoch podieľali na kampani jeho strany a odviedli množstvo práce.
Poznamenal, že ak by predseda konkurenčnej strany Tisza Péter Magyar získal viac hlasov, výsledok by samozrejme prijal a zablahoželal by mu. „Rozhodnutie ľudu treba rešpektovať,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„My sme už odvolili. Nikto by nemal zostať doma. My rozhodujeme o osude Maďarska. Hlasujte za bezpečnosť, hlasujte za Fidesz!“ uviedol Orbán na Facebooku.
Uviedol, že voľby sú oslavou demokracie, ich transparentnosť je v Maďarsku zaručená a že „maďarský volebný systém je najbezpečnejší v Európe“. Zároveň dodal, že ak by vo voľbách zvíťazil, ako prvé by poďakoval aktivistom, ktorí sa v posledných mesiacoch podieľali na kampani jeho strany a odviedli množstvo práce.
Poznamenal, že ak by predseda konkurenčnej strany Tisza Péter Magyar získal viac hlasov, výsledok by samozrejme prijal a zablahoželal by mu. „Rozhodnutie ľudu treba rešpektovať,“ zdôraznil.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)