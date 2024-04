Orbán po prevzatí vyznamenania: Srbsku upierajú uznanie

Budapešť/Banja Luka 5. apríla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok v Banja Luke prevzal z rúk prezidenta bosnianskej Republiky srbskej (RS) Milorada Dodika vysoké štátne vyznamenanie. Uviedol to server telex.hu, ktorý pripomína, že rovnaké vyznamenanie dostal pred rokom aj ruský prezident Vladimir Putin, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Vyznamenanie Orbánovi Dodik udelil ešte v januári pri príležitosti Dňa bosnianskosrbskej republiky. Líder bosnianskych Srbov v tejto súvislosti pripomenul, že Orbán aj Putin sú priateľmi Republiky srbskej, k čomu sa verejne hlásia.



"Som vďačný za vašu obetavosť, za to, že naša spolupráca nebola z vašej strany len prechodným vzplanutím, ale že stojíte pri Republike srbskej. Toto ocenenie odovzdávame s vďačným srdcom a veľkou láskou," povedal Dodik pri slávnostnom odovzdávaní vyznamenania.



Orbán podľa neho ide príkladom, ako zachovať a chrániť spoločnosť i rodiny. "Som si istý, že v budúcnosti budeme spoločne oslavovať naše spoločné úspechy, zatiaľ sledujeme vaše každé slovo," dodal Dodik.



"Nezáleží na tom, kde sú hranice, Srbi a Maďari na seba dávajú pozor. Nejde o to, že naše štáty sú susedmi, ale že naše národy sú susedmi," povedal maďarský premiér. Dodal, že sa za Srbov postavil, pretože podľa jeho názoru je medzinárodná politika voči Srbom nespravodlivá.



Dodik dominuje bosnianskosrbskej politike od roku 2006 a patrí aj medzi spojencov Kremľa či srbského prezidenta Aleksandara Vučiča. Nesúhlasí s rozhodnutiami bosnianskych centrálnych inštitúcií a neuznáva ani autoritu ústavného súdu Bosny a Hercegoviny.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)