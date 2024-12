Orbán po summite EÚ: V Únii neexistuje konsenzus o vojne na Ukrajine

Brusel 20. decembra (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok vyhlásil, že v Európskej únii neexistuje konsenzus v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Rozhodnutia týkajúce sa konfliktu preto prijal v rámci bilaterálnej diplomacie a nie v mene maďarského predsedníctva EÚ, zdôraznil premiér. TASR o tom informuje na základe správy agentúry MTI.



Orbán na spoločnej tlačovej konferencii s predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou po summite EÚ v Bruseli povedal, že vojna na Ukrajine je najdôležitejšou politickou otázkou. Podotkol však, že v EÚ neexistuje konsenzus v tejto oblasti, a preto nie je možné konať v mene Európskej rady. Premiér zároveň ozrejmil, že maďarský návrh na vianočné prímerie sa nepredkladal v rámci predsedníctva krajiny v Rade EÚ.



Orbán po summite tiež uviedol, že zrejme jedinou možnou cestou k úspechu, či dokonca prežitiu Európskej únie je podniknúť "zásadné kroky" a byť ambiciózny, píše MTI.



Pri hodnotení predsedníctva Orbán uviedol, že došlo k pokroku v oblasti rozširovania Európskej únie, pokiaľ ide o krajiny západného Balkánu. "Rozhovory s Albánskom by sa mohli začať, absolvovali sme už tri medzivládne stretnutia. Na dosah je však aj usporiadanie medzivládnej konferencie so Srbskom," povedal premiér.



Orbán zároveň pripomenul rozhodnutie o integrácii Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru. Plné členstvo nadobudne účinnosť 1. januára, podotkol.



Počas súčasného maďarského predsedníctva dosiahlo 27 ministrov poľnohospodárstva tiež dohodu o budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky, uviedol Orbán a dodal, že sa "prijalo aj vyhlásenie o boji proti antisemitizmu a podpore židov".