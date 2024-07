Orbán po summite NATO navštívil Trumpa v Mar-a-Lago na Floride

New York 12. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán sa vo štvrtok na Floride stretol s Donaldom Trumpom a diskutoval s ním o "možnostiach mieru". Podľa piatkovej správy agentúr Reuters a MTI o tom informoval hovorca maďarského premiéra, ktorý sa zasadzuje za prímerie na Ukrajine.



Trump a Orbán sa stretli v Trumpovom sídle Mar-a-Lago na Floride, ktoré sa stalo ďalšou zastávkou mierovej misie maďarského premiéra, uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi. Dodal, že diskusia sa týkala možností, ako dospieť k mieru.



Nacionalistický líder Orbán, dlhoročný Trumpov stúpenec, v uplynulých dvoch týždňoch nečakane navštívil Kyjev, Moskvu a Peking. Stalo sa tak v rámci samozvanej mierovej misie, ktorou rozhneval spojencov NATO i v EÚ.



Niektorých členov NATO znepkojilo najmä Orbánovo stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pretože tvrdia, že táto cesta dala Putinovi legitimitu v situácii, keď ho Západ chce izolovať pre vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine.



Orbán pred návštevou Moskvy pricestoval do Kyjeva, ale ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému o svojej plánovanej misii v Rusku nepovedal. Informoval o tom samotný Zelenskyj, ktorý odmietol Orbánove ambície "hrať sa na mierotvorcu".



"Nie všetci lídri môžu viesť rokovania. Musíte na to mať určitú moc," povedal Zelenskyj predtým na tlačovej konferencii na summite NATO.



Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan na otázku o Orbánovej iniciatíve uviedol, že Ukrajina by bola oprávnene znepokojená akýmkoľvek pokusom o vyjednanie mierovej dohody bez účasti Kyjeva.



"Akýkoľvek avanturizmus, ktorý sa podniká bez súhlasu alebo podpory Ukrajiny, nie je tým, čo je v súlade s našou politikou, zahraničnou politikou Spojených štátov," uviedol Sullivan.



Orbánova samozvaná mierová misia podráždila aj mnohých členov Európskej únie, ktorej rotujúce predsedníctvo Maďarsko prevzalo 1. júla.



Maďarské veľvyslanectvo vo Washingtone odmietlo komentovať plánované stretnutie s Trumpom, o ktorom ako prvá informovala agentúra Bloomberg, keď uviedla, že táto cesta na Floridu zvyšuje obavy, že Orbán je sprostredkovateľom medzi Putinom a Trumpom.



Orbán sa vo Washingtone zúčastňoval na summite NATO, ktorý zorganizoval prezident USA Joe Biden.



Maďarská delegácia na summite vyjadrila nesúhlas s kľúčovými pozíciami NATO, pričom však aliancii nebránila v prijatí navrhovaných rozhodnutí.



Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v stredu pre agentúru Reuters uviedol, že Maďarsko verí, že Trumpovo druhé funkčné obdobie na poste prezidenta USA posilní nádeje na mier na Ukrajine.



Podľa Szijjártóa chce Orbán dosiahnuť, aby sa vojna skončila prostredníctvom mierových rozhovorov, na ktorých sa zúčastní Rusko aj Ukrajina.



Aj Trump sa svojho času vyjadril, že by vojnu na Ukrajine rýchlo ukončil. Neponúkol však žiaden podrobný plán, ako to dosiahnuť. Agentúra Reuters v júni uviedla, že poradcovia bývalého prezidenta predložili plán na čiastočné ukončenie vojny, ktorý čiastočne podmieňuje budúcu pomoc Kyjevu tým, že sa Ukrajina pripojí k mierovým rokovaniam.



Zahraniční predstavitelia sa v posledných mesiacoch pravidelne snažili o stretnutia s Trumpom a jeho kľúčovými poradcami, aby s nimi prediskutoval svoju líniu zahraničnej politiky v prípade, že vo voľbách 5. novembra porazí Bidena.



Z prieskumov verejnej mienky vyplýva, že Trump zvyšuje svoj náskok pred Bidenom.