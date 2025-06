Orbán po summite: V Bruseli sme zastavili vstup Ukrajiny do EÚ

Budapešť/Brusel 27. júna (TASR) - Maďarsko na štvrtkovom summite Európskej únie v Bruseli vyše dvoma miliónmi hlasov z hlasovania Voks2025 zastavilo vstup Ukrajiny do EÚ. Povedal to predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió z Bruselu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér sa v súvislosti so summitom vyjadril k diskusii lídrov členských štátov Únie k viacerým citlivým otázkam vrátane začiatku prístupových rokovaní s Ukrajinou, ktoré maďarský premiér odmietol.



Orbán zdôraznil, že rozumie tomu, že Ukrajinci potrebujú pomoc, ale Budapešť im chce pomôcť bez toho, aby tým Maďarsko utrpelo škody. Podľa premiéra problémom s pristúpením Ukrajiny tiež je, že by vstupom do EÚ získali Ukrajinci rovnaké práva ako Maďari.



Predseda maďarskej vlády zopakoval, že hlavným argumentom proti urýchlenému prijatiu Ukrajiny do EÚ je pre neho to, že Kyjev je vo vojne. Varoval tiež, že ak by bola Ukrajina prijatá do radov členských štátov EÚ, v priebehu okamihu by bola Únia zatiahnutá do vojny s Rusmi.



„Zatiaľ ani nevieme, aká je (Ukrajina) veľká, aké má hranice, nevieme, čo z nej zostane. Obyvateľstvo z nej uteká,“ argumentoval ďalej premiér.



Podľa Orbána je potrebné s Kyjevom komunikovať úprimne. „Nesmieme im klamať, ako to robí Brusel. Sľubujú im niečo, čo nie je možné,“ podotkol ministerský predseda, ktorý pripomenul, že americká strana na summite NATO dala jasne najavo, že Ukrajinu nemožno prijať. „Naozaj si myslíte, že Ukrajina by mala vstúpiť do NATO? Zabudnite na to,“ uviedol. Podľa Orbána je to postoj nového amerického vedenia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)