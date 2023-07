Orbán po summite zvolal vládu; mala by rokovať aj o švédskom členstve

Budapešť 12. júla (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán zvolal trojdňové zasadnutie vlády, na ktorom bude informovať členov svojho kabinetu o dianí na tohtotýždňovom summite Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse a o výsledkoch švédskeho prístupového procesu do NATO. S odvolaním sa na vládne zdroje to uviedol server atv.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Rokovanie vlády bude výjazdové a začne sa hneď po stredajšom návrate Orbána z Vilniusu. Ministri na ňom zhodnotia aj vývoj vojny na Ukrajine.



Podľa servera sa očakáva, že na schôdzi kabinetu sa bude rokovať o tom, kedy môže maďarský parlament rozhodnúť o ratifikácii švédskeho vstupu do NATO, keďže v celom procese už zostáva iba záverečné hlasovanie.



Ďalšími témami zasadania vlády budú otázky rozpočtu Európskej únie, zhodnotenie situácie s finančnými zdrojmi Únie, ale aj hospodársko-politické otázky.