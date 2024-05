Orbán po verdikte súdu odkázal Trumpovi, aby pokračoval v boji

Budapešť 31. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok na platforme X odkázal exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi, aby "pokračoval v boji". Orbán tak urobil v reakcii na štvrtkový verdikt newyorského súdu, ktorý uznal Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Poznám pána prezidenta, je to čestný človek," píše Orbán, podľa ktorého Trump ako prezident vždy dával Ameriku na prvé miesto, že jeho osobnosť si získala rešpekt vo svete a že tento rešpekt využil na budovanie mieru. "Nechajme ľudí rozhodnúť v novembri! Pokračujte v boji, pán prezident!" dodal maďarský premiér.



Trumpov prípad sa týkal podplácania poroherečky Stormy Daniels (vlastným menom Stephanie Cliffordovej) výmenou za jej mlčanlivosť. Podľa výpovede 45-ročnej herečky mala s Trumpom v roku 2006, keď už bol ženatý so súčasnou manželkou Melaniou, viackrát pohlavný styk. Pred víťaznými prezidentskými voľbami v roku 2016 jej zaplatili za to, aby o tom mlčala.



Exprezident bol tiež obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena pornohorečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130.000 dolárov. Trump, ktorého porota uznala za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby, obvinenia poprel.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)