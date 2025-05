Orbán: Po Weberovi prisahala vernosť Ukrajine aj Leyenová

Budapešť 7. mája (TASR) - Z Bruselu v stredu prišli hrozivé správy, pretože po predsedovi Európskej ľudovej strany (EPP) Manfredovi Weberovi zložila prísahu vernosti Ukrajine aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Uviedol to na Facebooku predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán pripomenul, že predsedníčka EK oznámila, že tento rok budú podniknuté rozhodné kroky pre vstup Ukrajiny do Európskej únie.



„Ursula von der Leyenová oznámila, že chcú Ukrajine poslať ešte väčšie sumy peňazí ako doteraz a tiež, že chce ešte hlbšie zapojiť EÚ do vojny na Ukrajine. To však nie je v záujme Európy,“ zdôraznil Orbán. Dodal, že v záujme Európy je nasledovať Spojené štáty a vojnu ukončiť.