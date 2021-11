Orbán po znovuzvolení: Vlasť, vieru a pôdu nevymeníme, ani nepredáme

Budapešť 14. novembra (TASR) - Maďari svoju vlasť, vieru a pôdu nevymenia, ani nepredajú, vyhlásil v nedeľu v Budapešti na XXIX. zjazde vládnej strany Fidesz jej znovuzvolený predseda a premiér Viktor Orbán.



Podľa spravodajského servera index.hu Orbán varoval pred návratom ľavicovoliberálnej vlády k moci, ktorá by podľa jeho slov umožnila zvyšovanie cien nákladov domácností a namiesto presadzovania maďarských záujmov by sa usilovala získať priazeň Bruselu.



K otázke koronavírusovej pandémie predseda Fideszu opakovane podčiarkol, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 zachraňuje životy. "Tí, čo nabádajú k odmietnutiu vakcíny, ohrozujú životy Maďarov," dodal.



Z hospodárskych plánov Fideszu pre nadchádzajúcich desať rokov Orbán vyzdvihol výmenu 8000 starých autobusov, odkúpenie budapeštianskeho Medzinárodného letiska Ferenca Liszta, dostavbu jadrovej elektrárne Paks 2 s tým, že do roku 2030 bude 90 percent výroby elektrickej energie uhlíkovo neutrálnych.



Znovuzvolenie Orbána podporilo 1061 delegátov zjazdu.