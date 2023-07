Orbán: Počas predsedníctva v EÚ podporíme vstup Rumunska do Schengenu

Budapešť/Baile Tušnad 22. júla (TASR) - Maďarsko počas predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2024 podporí vstup Rumunska do schengenského priestoru. Vyhlásil to v sobotu na 32. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnade predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér predniesol už tradičný prejav pred účastníkmi letnej univerzity, tentokrát pod názvom "Čas mieru".



Orbán povedal, že od rumunskej strany pred vystúpením dostal oficiálny diplomatický list, v ktorom bolo uvedené, čo môže byť obsahom jeho prejavu.



Bukurešť ho v tomto dokumente požiadala, aby nehovoril o národných symboloch, o kolektívnych právach menšín či o neexistujúcich rumunských administratívnych územných celkoch. Podľa Orbána mu rumunská diplomacia ďalej naznačila, že môže hovoriť o západných hodnotách, ale nemá hovoriť o nich v zlom svetle, na čo premiér reagoval názorom, že západnými hodnotami sú migrácia, otázky LGBTQ a vojna.



Následne maďarský ministerský predseda pozval rumunského prezidenta Klausa Iohannisa na návštevu Maďarska, pričom naznačil, že mu nenariadia, o čom bude môcť, a čo nebude môcť hovoriť. Dodal, že Maďarsko podporí schengenské členstvo Rumunska a poznamenal, že Rumunsko má v súčasnosti nového premiéra, ktorému zaželal všetko dobré. Poznamenal však, že v čase, kým on je predsedom maďarskej vlády, v Bukurešti aktuálne úraduje už 20. rumunský premiér.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)