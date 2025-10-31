< sekcia Zahraničie
Orbán pricestuje do Washingtonu za Trumpom s početnou delegáciou
Orbán k ceste do Washingtonu dodal, že plánujú kompletné prehodnotenie a prestavbu americko-maďarských vzťahov.
Autor TASR
Budapešť 31. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa budúci víkend stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom vo Washingtone, kam s ním pocestuje početná delegácia. Orbán to potvrdil v piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský ministerský predseda uviedol, že jedným z hlavných prvkov schôdzky bude mier na Ukrajine a otázky hospodárskej spolupráce, o ktorej Budapešť s Washingtonom rokuje už dlhšiu dobu.
„Ak to tam nepokazíme, potom možno pripravíme aj dohodu o americko-maďarskej hospodárskej spolupráci,“ poznamenal Orbán.
Moderátor rozhovoru naznačil, že maďarsko-americké vzťahy sú do istej miery zatienené energetickou otázkou, pretože USA vyvíjajú nátlak na Maďarsko, aby sa zbavilo závislosti na ruských zdrojoch energie. Premiér Orbán zdôraznil, že najdôležitejšie sú bilaterálne vzťahy. Zopakoval známy argument svojej vlády, že Maďarsko je vnútrozemská krajina, ktorá je viazaná k súčasným dodávateľským trasám dovozu z Ruska.
Orbán k ceste do Washingtonu dodal, že plánujú kompletné prehodnotenie a prestavbu americko-maďarských vzťahov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Maďarský ministerský predseda uviedol, že jedným z hlavných prvkov schôdzky bude mier na Ukrajine a otázky hospodárskej spolupráce, o ktorej Budapešť s Washingtonom rokuje už dlhšiu dobu.
„Ak to tam nepokazíme, potom možno pripravíme aj dohodu o americko-maďarskej hospodárskej spolupráci,“ poznamenal Orbán.
Moderátor rozhovoru naznačil, že maďarsko-americké vzťahy sú do istej miery zatienené energetickou otázkou, pretože USA vyvíjajú nátlak na Maďarsko, aby sa zbavilo závislosti na ruských zdrojoch energie. Premiér Orbán zdôraznil, že najdôležitejšie sú bilaterálne vzťahy. Zopakoval známy argument svojej vlády, že Maďarsko je vnútrozemská krajina, ktorá je viazaná k súčasným dodávateľským trasám dovozu z Ruska.
Orbán k ceste do Washingtonu dodal, že plánujú kompletné prehodnotenie a prestavbu americko-maďarských vzťahov.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)