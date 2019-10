Orbán podporil ofenzívu Turecka, ale europoslanci za Fidesz juodsúdili

Budapešť 24. októbra (TASR) - Kým vláda maďarského premiéra Viktora Orbána nedávno vyjadrila podporu tureckej ofenzíve, poslanci Európskeho parlamentu (EP) z vládnej strany Fidesz vo štvrtok hlasovali za uznesenie, ktorým EP dôrazne odsúdil jednostranný turecký vojenský zásah v severovýchodnej Sýrii.



Podľa spravodajského servera magyarnarancs.hu uznesenie, ktorým europoslanci vyzvali Turecko, aby čo najrýchlejšie stiahlo všetky svoje sily zo sýrskeho územia, bolo prijaté veľkou väčšinou, vrátane poslancov z frakcie Európskej ľudovej strany (EPP). Uznesenie teda podporili aj poslanci za Fidesz.



Server poznamenal, že je to zaujímavé aj z toho hľadiska, že začiatkom októbra sa Orbánova vláda pokúsila zabrániť tomu, aby Európska únia (EÚ) vydala vyhlásenie o odsúdení vojenskej operácie. Orbán potom 15. októbra osobne rokoval s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom v azerbajdžanskom hlavnom meste, kde turecký prezident vyjadril vďaku Orbánovi za to, že podporuje jeho krajinu.



"Je v záujme Maďarska, aby Turecko vrátilo migrantov do Sýrie a neotváralo im dvere do Európy," vyhlásil v ten istý deň maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Šéf maďarskej diplomacie pre miestne štátne médiá uviedol, že "Maďarsko sa v tejto otázke pozerá výhradne na vlastné národné záujmy, a nie na záujmy druhých".



Zdá sa, že Fidesz v Bruseli cúvol, EPP sa totiž ešte stále nerozhodla, či Fidesz prijme späť za člena, píše magyarnarancs.hu.



Poslanec EP za Fidesz Tamás Deutsch pre agentúru MTI v tejto súvislosti uviedol, že udalosti v Sýrii vzbudzujú vážne obavy, súčasne však treba vziať do úvahy skutočnosť, že Ankara je stabilizujúcim prvkom tamojšieho regiónu.



"Bolo by tragické, keby sa narušila rovnováha toho regiónu. Treba si uvedomiť, že ak Turecko nedokáže bezpečne vrátiť do Sýrie migrantov a utečencov, tak sa zdvihne nová masová vlna utečencov smerujúca cez západný Balkán do Európy," dodal s tým, že poslanci EP za Fidesz spoločne hlasovali s ďalšími poslancami EPP, pretože frakcia vytvorila jednotný postoj. Deutsch zdôraznil, že by Fidesz nepodporil žiadnu iniciatívu, ktorá by viedla k ďalšej utečeneckej kríze.