Orbán pohrozil vetom rozpočtu EÚ, ak Maďarsko nedostane eurofondy

Budapešť 6. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v piatok pohrozil Bruselu, že v prípade nevyplatenia eurofondov jeho krajine bude vetovať návrh rozpočtu Európskej únie. Premiér o tom hovoril v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov Orbána má Maďarsko na svojom účte zmrazených vyše 12 miliárd eur z eurofondov, pričom ďalšie peniaze z fondov EÚ by mala Budapešť dostať v rokoch 2027 - 2028. Ak sa tak nestane, Maďarsko využije možnosť veta v otázke rozpočtu EÚ na ďalšie sedemročné obdobie po roku 2027, ku ktorému sa už začali rokovania, avizoval premiér.



"S istotou môžem povedať, že peniaze, ktoré by sme nedostali v rokoch 2025 - 2026, musíme dostať v rokoch 2027 - 2028. Ak sa tak nestane, Únia nebude mať rozpočet, pretože my ho nepodporíme," zdôraznil.



Približne 21 miliárd eur z kohéznych fondov a fondov na obnovu po pandémii vyčlenených pre Maďarsko zmrazil Brusel z dôvodu zhoršenia úrovne právneho štátu.