< sekcia Zahraničie
Orbán pôjde do Káhiry na otvorenie Veľkého egyptského múzea
Podľa komunikačného odboru úradu vlády v programe dvojdňovej návštevy Orbána figuruje aj bilaterálne rokovanie s prezidentom hostiteľskej krajiny.
Autor TASR
Budapešť 31. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v sobotu na pozvanie egyptského prezidenta Abdala Fattáha Sísího zúčastní na slávnostnom otvorení Veľkého egyptského múzea na okraji Káhiry, neďaleko pyramíd pri Gíze. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa komunikačného odboru úradu vlády v programe dvojdňovej návštevy Orbána figuruje aj bilaterálne rokovanie s prezidentom hostiteľskej krajiny.
Orbán navštívil Egypt naposledy 13. októbra, kedy ho na mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pozval americký prezident Donald Trump, ktorý spolu s egyptským prezidentom predsedal podujatiu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Podľa komunikačného odboru úradu vlády v programe dvojdňovej návštevy Orbána figuruje aj bilaterálne rokovanie s prezidentom hostiteľskej krajiny.
Orbán navštívil Egypt naposledy 13. októbra, kedy ho na mierový summit o Pásme Gazy v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch pozval americký prezident Donald Trump, ktorý spolu s egyptským prezidentom predsedal podujatiu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)