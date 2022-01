Orbán pôjde na schôdzku európskych konzervatívnych lídrov v Madride

Budapešť 25. januára (TASR) - Maďarský premiér a predseda vládnej strany Fidesz Viktor Orbán sa nadchádzajúci víkend zúčastní na schôdzke lídrov európskych konzervatívnych strán v Madride, ktorú organizuje šéf španielskej pravicovej strany Vox Santiago Abascal. Pre agentúru MTI to v utorok uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi. Účasť potvrdil aj predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki.



Spravodajský server origo.hu pripomína, že Abascal už viackrát navštívil Maďarsko aj Poľsko, aby sa podelil o svoju víziu s európskymi spojencami. Naposledy bol vo Varšave, kde avizoval, že viacerí konzervatívni lídri Európy prijali jeho pozvanie do Madridu.



Podľa servera El Independiente sa schôdzka uskutoční 28. a 29. januára. Abascal viackrát vyhlásil, že Maďarsko a Poľsko sú jeho obľúbenými spojencami a s ich vedúcimi predstaviteľmi je v dokonalom súlade v otázkach ochrany hraníc, podpory rodiny a ochrany národnej suverenity.



Do Madridu je pozvaná aj francúzska prezidentská kandidátka Marine Le Penová, talianska predsedníčka Strany európskych konzervatívcov a reformistov Giorgia Meloniová či bývalý estónsky minister financií Martin Helme.