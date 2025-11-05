< sekcia Zahraničie
Orbán poletí do USA nízkonákladovou spoločnosťou Wizz Air
Maďarského premiéra na ceste do USA bude sprevádzať početná delegácia ministrov, šéfov veľkých spoločností, novinárov a predstaviteľov vedy a výskumu.
Autor TASR
Budapešť 5. novembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán poletí do Washingtonu na piatkovú schôdzku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom leteckou spoločnosťou Wizz Air. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air pre server telex.hu potvrdila, že Orbán a jeho početná delegácia vo štvrtok odletia do USA jej lietadlom.
„V posledných rokoch spoločnosť Wizz Air realizovala VIP lety pri viacerých príležitostiach a v tomto prípade maďarskú delegáciu prepraví jedno z našich najnovších lietadiel - Airbus A321XLR,“ spresnil pre server Wizz Air.
Server vg.hu pripomenul, že Wizz Air prevzal tento rok prvé stroje typu A321XLR z celkovo 47 objednaných. Diaľková verzia variantu A321neo má dolet až 8700 kilometrov. Wizz Air dostal od amerických úradov jednorazové povolenie na tento „charterový“ let do Washingtonu, dodal server.
Hlavnými témami piatkového prijatia Orbána u Trumpa budú mierový proces na Ukrajine, ekonomické záležitosti a nové investície, informoval Szijjártó. Podľa neho pôjde už o šieste oficiálne stretnutie Trumpa s Orbánom, pričom prvé sa konalo v roku 2019.
Maďarského premiéra na ceste do USA bude sprevádzať početná delegácia ministrov, šéfov veľkých spoločností, novinárov a predstaviteľov vedy a výskumu.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
