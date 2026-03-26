Orbán:Postoj Maďarska je právne v poriadku, tlaku z Bruselu nepodľahne
Orbán naďalej trvá na svojom vete 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorú blokuje pre spory o dodávky ropy cez ropovod Družba.
Autor TASR
Budapešť 26. marca (TASR) - Postoj Maďarska je právne opodstatnený, morálne správny a politicky rozumný, napísal maďarský premiér Viktor Orbán na platforme X v reakcii na stredajšiu správu, ktorú v Európskom parlamente predniesol predseda Európskej rady António Costa. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.
Costa na pôde EP podľa servera magyarhirlap.hu zdôraznil nutnosť vytvorenia finančného a technického rámca pre obnovu poškodeného ropovodu, ktorú ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prisľúbil v najbližších týždňoch. Varoval, že nákupom ruského plynu financuje EÚ vojnu, čo označil za politicky neprijateľné vydieranie. Podotkol, že nikto nemôže vydierať Úniu či použiť ju ako prostriedok volebnej kampane.
Orbán naďalej trvá na svojom vete 90-miliardovej pôžičky pre Ukrajinu, ktorú blokuje pre spory o dodávky ropy cez ropovod Družba. Veto je ochotný stiahnuť až po ich obnovení. Vyjadril sa tak 19. marca pred príchodom na zasadnutie Európskej rady v Bruseli.
„Sme pripravení podporiť Ukrajinu, keď dostaneme našu ropu, ktorú nám blokujú. Dovtedy nevidím žiadne rozhodnutie, ktoré by bolo pre Ukrajinu priaznivé,“ povedal Orbán.
