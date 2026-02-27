< sekcia Zahraničie
Orbán potvrdil, že telefonoval s Ficom o ropovode Družba
Dohodu o vytvorení inšpekčnej skupiny potvrdil aj premiér SR Fico, podľa ktorého by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie.
Autor TASR
Budapešť 27. februára (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok potvrdil, že telefonoval so svojím slovenským náprotivkom Robertom Ficom. Témou bolo zastavenie dodávok ropy do Maďarska a na Slovensko cez ropovod Družba, pričom sa obaja dohodli na zriadení spoločnej inšpekčnej skupiny na preskúmanie poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy servera Hirado.hu.
„Dodávky ropy sa musia okamžite obnoviť. Opäť prešiel ďalší deň, a (ukrajinský) prezident (Volodymyr) Zelenskyj stále neobnovil dodávky ropy cez ropovod Družba, čím naďalej ohrozuje energetickú bezpečnosť Maďarska. Dodávky ropy sa musia okamžite obnoviť,“ uviedol Orbán v príspevku na sociálnej sieti Facebook s tým, že dodávky ropy neprúdia ani na Slovensko a v tejto súvislosti v piatok dopoludnia telefonoval s Ficom.
„S Robertom Ficom som sa dohodol na zriadení maďarsko-slovenskej inšpekčnej skupiny, ktorá by objasnila stav ropovodu Družba. Vyzývam prezidenta Zelenského, aby povolil vstup maďarským a slovenským inšpektorom a obnovil prevádzku ropovodu Družba!“ dodal Orbán.
Dohodu o vytvorení inšpekčnej skupiny potvrdil aj premiér SR Fico, podľa ktorého by mala byť zložená z predstaviteľov Slovenska, Maďarska, ale aj z predstaviteľov Európskej komisie. Ukrajinské úrady by jej mali dovoliť navštíviť miesto na ropovode Družba, o ktorom Zelenskyj tvrdí, že je poškodené a neumožňuje tranzit ropy.
