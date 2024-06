Orbán považuje dohodu o rozdelení najvyšších postov v EÚ za hanebnú

Brusel 26. júna (TASR) - Za "hanebnú" označil maďarský premiér Viktor Orbán vo štvrtok na summite EÚ v Bruseli dohodu o rozdelení najvyšších postov v EÚ, na ktorých sa po eurovoľbách dohodli tri politické frakcie v Európskom parlamente, informuje TASR na základe správy agentúr DPA a AFP.



Predmetná dohoda zahŕňa zotrvanie Ursuly von der Leyenovej na poste predsedníčky Európskej komisie na druhé funkčné obdobie. Uzavreli ju tri frakcie, ktoré majú v EP dovedna väčšinu mandátov - stredopravá Európska ľudová strana (EPP), stredoľaví Socialisti a demokrati (S&D) a liberálny subjekt Obnovme Európu (RE).



Podľa Orbána však takáto dohoda neodráža výsledky eurovolieb. Predseda maďarskej vlády argumentuje tým, že EPP a S&D síce vo voľbách skončili na prvom a druhom mieste, avšak RE bol až štvrtý, zatiaľ čo na treťom mieste skončila skupina Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR).



"Európski voliči boli oklamaní. EPP vytvorila koalíciu lží s ľavicou a liberálmi. Takúto hanebnú dohodu nepodporujeme!" napísal Orbán v príspevku na sociálnej sieti X. Ak by boli výsledky volieb rešpektované, podľa Orbána by dohodu musela EPP uzavrieť so socialistami a ECR, a nie so subjektom Obnovme Európu.



DPA pripomína, že Orbánova strana Fidesz nepatrí v europarlamente k žiadnej politickej frakcii, má však priateľské vzťahy s niektorými členmi ECR, ako napríklad poľskou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Niektorí iní členovia ECR, ako napríklad belgická Nová flámska aliancia, sa však rázne stavajú proti potenciálnemu prijatiu Fideszu do tejto frakcie.



Zmienenú dohodu o najvyšších postoch v EÚ majú lídri členských krajín schvaľovať na práve prebiehajúcom summite v Bruseli. V súlade s ňou by von der Leyenová mala zotrvať na poste šéfky Komisie aj v druhom funkčnom období, zatiaľ čo portugalský expremiér António Costa by sa mal stať novým predsedom Európskej rady a estónska premiérka Kaja Kallasová novou šéfkou zahraničnej politiky EÚ.