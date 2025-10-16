< sekcia Zahraničie
Orbán poverí Fica zastupovaním na summite EÚ, kým bude v Budapešti
Orbán predtým v rozhovore pre server mandiner.hu hovoril aj o tom, že opakovane žiadal, aby sa summit EÚ nekonal v deň maďarského štátneho sviatku, čo však v Bruseli neakceptovali.
Budapešť 16. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán príde na summit Európskej únie 23. októbra neskôr, v pláne má totiž prejav na budapeštianskom Kossuthovom námestí pri príležitosti štátneho sviatku výročia vypuknutia revolúcie proti diktatúre a sovietskej okupácii z roku 1956. Premiér na Facebooku zverejnil vo štvrtok video, v ktorom uviedol, že požiada predsedu vlády SR Roberta Fica, aby v čase jeho neprítomnosti presadzoval maďarský postoj, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Orbán predtým v rozhovore pre server mandiner.hu hovoril aj o tom, že opakovane žiadal, aby sa summit EÚ nekonal v deň maďarského štátneho sviatku, čo však v Bruseli neakceptovali. Premiér tak do Bruselu odletí po svojom prejave.
Server telex.hu pripomína, že summit EÚ sa začína o 10.00 h, premiérov prejav na Kossuthovom námestí je plánovaný až na 13.00 h. Orbán dodal, že túto skutočnosť oznámi Bruselu písomne.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
