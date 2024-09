Orbán: Povodňová vlna dorazila do Maďarska

Budapešť 18. septembra (TASR) - Povodňová vlna už dorazila do Maďarska a cez jeho územie bude prechádzať asi týždeň. Oznámil v stredu maďarský premiér Viktor Orbán. Zároveň informoval, že vláda, armáda, úrady i dobrovoľníci budú pracovať na ochrane oblastí, cez ktoré bude vlna prechádzať. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.



"Toto je najťažšia časť... bude trvať asi týždeň alebo osem dní," uviedol Orbán s tým, že sa očakáva, že povodňová vlna spôsobená prudkými dažďami opustí územia Maďarsko zrejme budúci štvrtok.



Hladina Dunaja v hlavnom meste Budapešť by podľa premiéra mala kulminovať v sobotu poobede. Jej rekordná úroveň v minulosti bola 846 centimetrov a podľa Orbána sa očakáva, že teraz bude zrejme len o asi 40 až 50 centimetrov nižšie.



Starosta Budapešti Gergely Karácsony v stredu oznámil, že všetky prípravy na ochranu hlavného mesta pred blížiacou sa povodňovou vlnou budú dokončené do štvrtka. Ide napríklad o rozmiestnenie mobilných protipovodňových zábran a ohradenie Margitinho ostrova vrecami s pieskom.



Hladina rieky Litava by mala kulminovať vo štvrtok pri meste Mosonmagyaróvár blízko rakúskych hraníc, pričom by mala dosiahnuť rekordnú úroveň, uviedol Orbán.



Zároveň podotkol, že prebiehajú prípravy na ochranu proti povodniam pozdĺž Dunaja, Litavy i riek Rába a Marcal. Pripravenosť v dotknutých oblastiach je podľa neho "stopercentná".



Do prác súvisiacich s povodňovou ochranou je podľa premiéra zapojených takmer 4400 ľudí a spolupracujú na nich aj policajti či väzenské služby.



Situácia je v súčasnosti podľa Orbána najvážnejšie v obci Pilismarót pri hraniciach Slovenska, niektorých úsekoch cesty 11 na severozápade krajiny a Margitinom ostrove a Batthyanyho námesti v Budapešti.