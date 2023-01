Orbán: Pozastavenie grantov Erasmus je pomstou Bruselu Maďarsku

Budapešť 13. januára (TASR) - Európska únia chce politický spor s Maďarskom riešiť tak, že sa pomstí na maďarských študentoch. V piatok to v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávne Kossuth Rádió povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v reakcii na pozastavenie štipendií programu Erasmus. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Študentom premiér odkázal, že vláda nedopustí, aby ich poškodilo akékoľvek bruselské rozhodnutie. "Štipendijný program bude! S Bruselom sa dohodneme, ale ak nie, zaplatíme to z maďarského rozpočtu," dodal Orbán, Zdôraznil že je národným záujmom, aby mladí študovali v zahraničí.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú pod kontrolou vládnej strany Fidesz a jej predstavitelia sú členmi nadácií vysokých škôl, podľa rozhodnutia EK nemôžu získať nové granty z programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ ani z rámcového programu výskumu a inovácií Horizont Europe.



Maďarský minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie úniových zdrojov Tibor Navracsics v rozhovore pre komerčnú televíziu RTL povedal, že vláda zváži, či by politici Fideszu nemali vystúpiť z nadácií univerzít.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)