Orbán požiada zahraničných Maďarov, aby sa zaregistrovali na voľby

Budapešť 6. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán listom požiada Maďarov žijúcich v zahraničí, ktorí majú dvojaké občianstvo, a teda aj maďarské, aby svoj hlas odovzdali aj v budúcoročných jarných parlamentných voľbách v Maďarsku. Informoval o tom v nedeľu na Facebooku štátny tajomník úradu vlády Csaba Dömötör.



Podľa agentúry MTI štátny tajomník pripomenul, že v uplynulých rokoch požiadalo a dostalo maďarské občianstvo vyše 1,1 milióna Maďarov žijúcich mimo Maďarska.



V liste Orbán upozorní na to, že k účasti na maďarských parlamentných voľbách bude potrebná registrácia. "Vkročili sme do obdobia plného nebezpečenstva. Úspešnými budú iba tie národy, ktoré sa dokážu zomknúť," citoval z Dömötör z listu Orbána zahraničným Maďarom, ktorý budú rozosielať v nadchádzajúcich týždňoch.



Maďarskí občania, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Maďarsku, volili po prvý raz v parlamentných voľbách v roku 2014. V krajinách, kde nie je možné dvojaké občianstvo – v Rakúsku, na Slovensku a na Ukrajine – sa registrovali Maďari prostredníctvom internetu. Podľa platného volebného zákona nenahlasujú svoje bydlisko, ale len kontaktnú adresu – e-mail, prípadne faxové číslo. Vicepremiér Zsolt Semjén v novembri 2012 zdôraznil, že maďarská vláda bude dbať na to, aby sa v procese volebnej registrácie zahraničných Maďarov nedostali ich údaje do rúk krajiny, v ktorej žijú.



O udelenie maďarského občianstva sa zahraniční Maďari môžu uchádzať v zjednodušenom procese od 3. januára 2011; príslušný zákon schválil maďarský parlament 26. mája 2010. O maďarské občianstvo požiadali aj Maďari žijúci na Slovensku. Viacerí tak podľa platných právnych noriem v SR prišli o slovenské občianstvo.