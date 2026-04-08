Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

Orbán požiadal Maďarov žijúcich v zahraničí, aby podporili Fidesz-KDNP

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Orbán uprostred kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 12. apríla, povedal, že maďarský národ stojí pred dôležitým rozhodnutím, uviedol server index.hu.

Autor TASR
Budapešť 8. apríla (TASR) - Maďarsko musí odolávať nebezpečenstvám, aké tu ešte neboli, odkázal v stredu na Facebooku predseda vlády Viktor Orbán Maďarom žijúcim v zahraničí. Vo videonahrávke premiér požiadal krajanov, aby vo voľbách opäť podporili vládny blok Fidesz-KDNP, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán uprostred kampane pred parlamentnými voľbami, ktoré sa konajú 12. apríla, povedal, že maďarský národ stojí pred dôležitým rozhodnutím, uviedol server index.hu.

„Čelíme nebezpečenstvám a krízam tu aj za hranicami, aké sme už dlho nevideli. Rozhodnutie o osude nášho národa je vo vašich rukách. Naliehavo vás žiadam, aby ste využili svoje volebné právo a chránili spoločné úspechy, ktoré sme dosiahli za 16 rokov,“ povedal premiér.

„Jeden hlas môže rozhodnúť, kam sa Maďarsko uberie. Preto vás žiadam, aby ste opäť podporili Fidesz-KDNP. Sme bezpečnou voľbou v neistom svete,“ uzavrel Orbán.
Neprehliadnite

