< sekcia Zahraničie
Orbán požiadal pápeža o podporu svojich protivojnových snáh
Pápež Lev XIV. prijal v pondelok vo Vatikáne na súkromnej audiencii predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, s ktorým hovorili o snahách smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Vatikán/Budapešť 27. októbra (TASR) - Pápež Lev XIV. prijal v pondelok vo Vatikáne na súkromnej audiencii predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, s ktorým hovorili o snahách smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Premiér to uviedol v príspevku na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Požiadal som Svätého otca, aby podporil protivojnové úsilie Maďarska,“ napísal Orbán.
Talianske médiá predtým uviedli, že pápež Lev XIV. prijme maďarského premiéra, ktorý sa popoludní v Ríme stretne aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Server telex.hu pripomenul, že Orbán sa s pápežom Levom XIV. stretol prvýkrát od jeho nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
„Požiadal som Svätého otca, aby podporil protivojnové úsilie Maďarska,“ napísal Orbán.
Talianske médiá predtým uviedli, že pápež Lev XIV. prijme maďarského premiéra, ktorý sa popoludní v Ríme stretne aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Server telex.hu pripomenul, že Orbán sa s pápežom Levom XIV. stretol prvýkrát od jeho nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)