Orbán požiadal pápeža o podporu svojich protivojnových snáh

Maďarský premiér Viktor Orbán (druhý zľava) prichádza so svojou manželkou Aniko Levaiovou (vľavo) do Vatikánu 27. októbra 2025, kde sa počas súkromnej audiencie stretne s pápežom Levom XIV. Foto: TASR/AP

Pápež Lev XIV. prijal v pondelok vo Vatikáne na súkromnej audiencii predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, s ktorým hovorili o snahách smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine.

Vatikán/Budapešť 27. októbra (TASR) - Pápež Lev XIV. prijal v pondelok vo Vatikáne na súkromnej audiencii predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, s ktorým hovorili o snahách smerujúcich k ukončeniu vojny na Ukrajine. Premiér to uviedol v príspevku na Facebooku, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

„Požiadal som Svätého otca, aby podporil protivojnové úsilie Maďarska,“ napísal Orbán.

Talianske médiá predtým uviedli, že pápež Lev XIV. prijme maďarského premiéra, ktorý sa popoludní v Ríme stretne aj s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Server telex.hu pripomenul, že Orbán sa s pápežom Levom XIV. stretol prvýkrát od jeho nástupu do úradu hlavy katolíckej cirkvi.





