Orbán pozval bosnianskosrbského prezidenta Dodika

Budapešť 4. júna (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pozval na pracovnú návštevu Budapešti prezidenta bosnianskej Republiky srbskej (RS) Milorada Dodika, ktorý to oznámil v stredu na platforme X. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Čas stretnutia Dodik nespresnil. „S premiérom Orbánom budem diskutovať o strategických projektoch v oblasti energetiky a poľnohospodárstva, pretože Republika srbská chce budovať ekonomiku s tými, ktorí nám rozumejú a rešpektujú nás,“ uviedol líder bosnianskych Srbov.



Ako dodal, Maďarsko je dnes symbolom štátnej politiky, ktorá chráni svojich ľudí, svoje hranice a svoj spôsob života, a preto je prirodzeným spojencom RS.



Orbán sa s Dodikom stretol v Budapešti 17. februára. „Pozícia Maďarska je jasná. Stabilita regiónu je pre Európu kľúčová a na jej zachovanie je nevyhnutný dialóg. Presne toto priniesol v posledných rokoch prezident Dodik: stabilnú a prosperujúcu Republiku srbskú,“ napísal vtedy Orbán na platforme X.



Dodika v marci v Bosne odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá vojnu ukončila. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.



Bosnianska justícia vydala na Dodika aj zatykač. Ani to mu nezabránilo v tom, aby odcestoval do Srbska, Izraela či Ruska, odkiaľ sa následne vrátil do vlasti. Následne bol naňho vydaný aj medzinárodný zatykač.



Bosnianska štátna polícia SIPA sa v apríli Dodika pokúsila zatknúť, zabránili jej v tom však jednotky ministerstva vnútra RS. Schmidt v apríli oznámil, že vydal príkaz na zastavenie prideľovania všetkých rozpočtových prostriedkov Dodikovej strane.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)