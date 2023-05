Orbán pre Bloomberg: Ukrajina nemôže vyhrať vojnu proti Rusku

Budapešť/Dauha 23. mája (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán si nemyslí, že Ukrajina môže vyhrať vojnu proti Rusku. Premiér to povedal v utorok na hospodárskom fóre v katarskej Dauhe v rozhovore pre agentúru Bloomberg. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR.



Hlavnou otázkou v konflikte podľa Orbána nie je, kto na koho zaútočil, ale čo sa stane na druhý deň ráno - "zomrú ďalší ľudia". Podľa premiéra je preto najskôr nevyhnutné dosiahnuť prímerie a potom sa môže začať vyjednávanie o novom európskom bezpečnostnom systéme.



"Keď sa pozriete na čísla, na prostredie a na skutočnosť, že NATO tam odmieta vyslať vojakov, je jasné, že pre úbohých Ukrajincov niet víťazstva na bojisku," konštatoval Orbán.



"Kremeľ by sa mal radovať: maďarský premiér zbavil Rusko zodpovednosti za jeho agresiu proti Ukrajine. Tí istí európski politici vlani tvrdili, že Ukrajina nemá šancu vydržať viac ako 72 hodín. Mýlili sa vtedy a mýlia sa aj teraz," reagoval hovorca ukrajinskej diplomacie Oleg Nikolenko v statuse zverejnenom na Facebooku.



"Na rozdiel od tých, ktorí presadzujú, aby sme sa bez odporu vzdali nepriateľovi, Ukrajinci budú bojovať dovtedy, kým sa ich územie úplne nezbaví ruskej okupácie. To je jediný spôsob, ako nielen obnoviť mier na Ukrajine, ale aj zaručiť bezpečnosť celej Európy. Je preto kľúčové spojiť sily, aby sme zabezpečili, že Ukrajina bude mať všetko potrebné na urýchlenie porážky Ruska," uzavrel Nikolenko.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)