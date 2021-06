Orbán pre DPA: Maďarsko záujmy homosexuálov aktívne chráni

Budapešť 23. júna (TASR) - Za osvetu detí v každom prípade zodpovedajú rodičia, avšak boj proti pedofílii je úlohou štátu. Vyhlásil to v stredu v rozhovore pre nemeckú agentúru DPA predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý na margo kritiky zákona o pedofílii tiež povedal, že Maďarsko aktívne chráni práva homosexuálov.



Premiér okrem iného pripomenul, že kým v čase komunistického režimu v Maďarsku boli homosexuálne osoby prenasledované, v súčasnosti štát nielen zaručuje, ale aj aktívne chráni ich práva.



"Sloboda jednotlivca je najvyššou hodnotou," zdôraznil Orbán s poznámkou, že slobodu, ktorú si Maďari v roku 1989 vybojovali,



Orbán minulý piatok vyhlásil, že zákon nie je homofóbny, pretože sa týka iba ochrany detí. Dodal pritom, že do života dospelých tento zákon nezasahuje.



Takmer polovica členských krajín Európskej únie vyjadrila v utorok "vážne znepokojenie" nad novým maďarským zákonom. Vyhlásenie podpísalo 13 z 27 krajín EÚ, a to okrem Belgicka Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Španielsko, Fínsko, Švédsko, Írsko, Dánsko, Holandsko, Estónsko, Litva a Lotyšsko.



Podľa signatárov vyhlásenia zákon prijatý v Maďarsku "diskriminuje ľudí komunity LGBTI a porušuje právo na slobodu prejavu pod zámienkou ochrany detí".



Zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil minulý utorok, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia pod 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".











