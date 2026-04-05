< sekcia Zahraničie
Orbán pre výbušniny pri plynovode zvolal zasadnutie Rady obrany štátu
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Budapešť 5. apríla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán po telefonáte so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom ohľadom nálezu dvoch batohov s výbušninami v blízkosti plynovodu vedúceho do Maďarska v nedeľu popoludní zvolal mimoriadne zasadnutie Radu obrany štátu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
„Práve som hovoril so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom. Srbské orgány našli silné výbušné zariadenie spolu s vybavením potrebným na jeho odpálenie pri kritickej plynárenskej infraštruktúre spájajúcej Srbsko a Maďarsko. Vyšetrovanie stále prebieha,“ napísal Orbán na sociálnych sieťach s tým, že na popoludnie zvolal mimoriadne zasadnutie Rady obrany štátu.
Vučič v nedeľu oznámil, že armáda a polícia našli v meste Kanjiža na severe Srbska dva batohy s výbušninami „niekoľko stoviek metrov od plynovodu“ vedúceho do Maďarska.
Kanjiža sa nachádza vo Vojvodine asi 10 kilometrov od hraníc s Maďarskom. Cez jej územie vedie plynovod Balkan Stream, predĺženie plynovodu TurkStream, ktorý prepravuje ruský plyn do Srbska a Maďarska.
Vučič uviedol, že maďarského premiéra informoval „o prvých výsledkoch vyšetrovania našich vojenských a policajných orgánov týkajúcich sa ohrozenia kritickej plynovej infraštruktúry“.
