Orbán pred fórom v Taliansku: EK nedokáže čeliť aktuálnym výzvam

Budapešť 6. septembra (TASR) - Európa čelí trom veľkým výzvam - sú to otázky mieru, konkurencieschopnosti a migrácie. Predchádzajúca Európska komisia nedokázala vyriešiť žiaden z týchto problémov, a napriek tomu vznikla rovnaká komisia. Povedal to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán novinárom pred otvorením 50. ročníka ekonomického fóra v talianskom Cernobbiu. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Predošlá EK nedokázala zastaviť rusko-ukrajinskú vojnu, poznamenal Orbán, ktorý zdôraznil nevyhnutnosť komunikácie. Podľa jeho slov by mala začať najskôr komunikácia, potom môže prísť na rad prímerie a až následne mierové rokovania.



K prepadu konkurencieschopnosti EÚ maďarský premiér povedal, že cieľom aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade EÚ je vytvorenie nového paktu konkurencieschopnosti EÚ, pretože bez neho nemôže byť Únia konkurencieschopná voči USA ani Číne - teda ani voči Západu, ani voči Východu.



V súvislosti s migráciou Orbán uviedol, že vlaňajšie bruselské "nanútené nariadenia" zlyhali a je čas vytvoriť nové. "Bez novej regulácie migrácia rozloží EÚ, čomu treba zabrániť. Najskôr však potrebujeme dosiahnuť mier," podčiarkol.



Orbán na ekonomickom fóre bude v panelovej diskusii hovoriť o budúcnosti Maďarska a Európy. Každoročné trojdňové podujatie sa koná v meste Cernobbio pri Comskom jazere v Taliansku. Zúčastnia sa na ňom poprední predstavitelia podnikateľského života, priemyslu, diplomati a členovia vlád Talianska a ďalších krajín.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)