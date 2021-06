Orbán pred summitom NATO: Čaká nás desaťročie epidémií a migrácie

Budapešť/Brusel 14. júna (TASR) - Nasledujúce desaťročie bude obdobím epidémií a masovej migrácie, pričom členské krajiny Severoatlantickej aliancie treba pripraviť na to, aby dokázali na tieto výzvy zareagovať, povedal v pondelok v Bruseli pred summitom NATO predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.



Podľa agentúry MTI premiér zdôraznil, že až na konci summitu sa ukáže, či táto vrcholná schôdzka prinesie obrat. "Spojenci sa o to pokúsia schválením nového strategického plánu do roku 2030. Maďarsko s jeho obsahom súhlasí," dodal Orbán.



Hlavným prvkom stratégie je podľa jeho slov posilnenie národnej obranyschopnosti. Z tohto pohľadu je Maďarsko aktívne – či už z pohľadu boja proti pandémii, alebo z hľadiska krokov proti migrácii, podčiarkol maďarský ministerský predseda.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)