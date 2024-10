Orbán predstaví v Štrasburgu program maďarského predsedníctva

Budapešť 8. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu predstaví v Európskom parlamente v Štrasburgu program a priority maďarského predsedníctva v Rade EÚ pre druhý polrok tohto roka. S odvolaním sa na server vg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V utorok bude Orbán k dispozícii médiám a v stredu mu budú môcť na plenárnom zasadnutí klásť otázky poslanci EP. Server podotkol, že očakáva sa tvrdá kritika Orbánovej politiky, pričom premiér a predseda vládnej strany Fidesz bude musieť odpovedať aj na otázky svojho najsilnejšieho oponenta, ktorým je predseda mimoparlamentnej strany TISZA a europoslanec Péter Magyar. Ak sa tak stane, bude to ich prvá verejná diskusia.



Orbán v stredu vystúpi v EP po niekoľkých odkladoch, z ktorých posledný bol zapríčinený povodňovou situáciou na Dunaji.



Fidesz je členom tretieho najväčšieho zoskupenia Patrioti. Očakáva sa, že Orbán bude podrobený mohutnej kritike od poslancov ďalších politických zoskupení EP.



Európska ľudová strana (EPP), ktorej bol Fidesz členom do roku 2021, na sociálnej sieti X uviedla, že je pripravená na konfrontáciu s Orbánom. Členom tejto skupiny je aj strana TISZA vedená Magyarom, ktorý zrejme bude požadovať od maďarského premiéra vysvetlenie, prečo nerešpektuje rozsudok Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) v súvislosti s azylovou politikou EÚ, v dôsledku čoho musí Maďarsko platiť miliónovú pokutu za každý deň omeškania.



Poslanec Strany zelených Daniel Freund spolu s Transparency International Maďarsko podľa týždenníka Politico usporiadal výstavu pod názvom "Kde sú naše peniaze, pán Orbán?", ktorá spochybňuje transparentnosť využívania eurofondov v Maďarsku.



Na stredajšej schôdzi EP bude zrejme otvorená aj téma vystúpenia Maďarska z migračného paktu, ako to avizoval v pondelok minister zodpovedný za európske záležitosti János Bóka.