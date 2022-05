Orbán predstavil vládnemu bloku Fidesz-KDNP novú vládu

Budapešť 17. mája (TASR) - Staronový predseda maďarskej vlády Viktor Orbán predstavil v utorok parlamentnej frakcii vládneho bloku Fidesz-KDNP štruktúru novej vlády, ako aj jej členov a ich úlohy. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Podľa premiérovho hovorcu Bertalana Havasiho Orbán zopakoval pred poslancami svoje slová z pondelňajšieho prejavu v parlamente po znovuzvolení za ministerského predsedu, keď povedal, že prichádza desaťročie nebezpečenstiev, neistoty a vojen. "Najdôležitejšou úlohou je, aby Maďarsko nebolo vtiahnuté do vojny a aby sme zabránili prijatiu ekonomických opatrení, ktoré by zničili rodiny v Maďarsku," dodal.



Orbán sa v piatok stretol s kandidátmi na členov svojej piatej vlády a dohodol sa s nimi o spoločnej práci v nadchádzajúcich štyroch rokoch, priblížil Havasi.



Post vicepremiéra by mal zastávať opäť Zsolt Semjén, agrárny rezort by mal viesť István Nagy, ministerstvo vnútra by malo zostať pod vedením Sándora Pintéra, János Lázár by bol ministrom výstavby a investícií, a novým ministrom obrany by mal byť Kristóf Szalay-Bobrovniczky.



Rezort justície by mal zostať v rukách Judit Vargovej a o vedenie ministerstva kultúry a inovácií požiadal Orbán Jánosa Csáka. Rezort vonkajších ekonomických vzťahov a zahraničných vecí by mal viesť staronový šéf diplomacie Péter Szijjártó a premiérovu kanceláriu opäť povedie Antal Rogán.



Šéfom úradu vlády by mal byť aj naďalej minister Gergely Gulyás; Mihály Varga by mal zostať na čele rezortu financií; a ministerstvo technológií a priemyslu by mal viesť László Palkovics. Mártona Nagya chce mať premiér na čele rezortu hospodárskeho rozvoja a Tibor Navracsics by pracoval ako minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov.



Piatu Orbánovu vládu – zrejme koncom mája – vymenuje na návrh premiéra maďarská prezidentka Katalin Nováková.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)