Orbán presviedčal španielskeho premiéra o potrebe zachovania jednoty

Budapešť 7. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok popoludní telefonicky rokoval so španielskym premiérom Pedrom Sanchezom, ktorého krajina tento polrok predsedá Rade Európskej únie. Agentúre MTI to uviedol Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán sa španielskeho premiéra pokúsil presvedčiť o nutnosti zachovania európskej jednoty. "Vzhľadom na to, že medzi členskými štátmi panuje výrazný rozdiel v názoroch na vstup Ukrajiny do EÚ, Maďarsko odporúča túto tému stiahnuť z programu najbližšieho zasadnutia Európskej rady. Maďarsko považuje začiatok prístupových rokovaní Ukrajiny do EÚ za nepripravený a predčasný," citoval Havasi Orbána.



Premiér už v minulotýždňovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió hovoril o tom, že rokovania o členstve Ukrajiny v EÚ by sa ani nemali začať, pretože to podľa neho nezodpovedá národným záujmom Maďarska.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)