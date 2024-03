Orbán pri výročí protihabsburskej revolúcie vyzval k vzbure proti EÚ

Budapešť 15. marca (TASR) - Európska únia oklamala Maďarov, preto prišiel čas, aby sa Maďari vzbúrili proti Bruselu. Vyhlásil to v piatok predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v Budapešti pri príležitosti osláv štátneho sviatku vypuknutia protihabsburskej revolúcie v rokoch 1848 - 1849. S odvolaním sa na internetové vydanie denníka Népszava o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Nebudeme tolerovať, aby ničili farmárov, ničili strednú triedu, aby z našich detí urobili dlhových otrokov a navyše aby viedli celú Európu do vojny," povedal premiér.



Podľa jeho slov Maďari dostali miesto mieru vojnu a miesto bezpečnosti kritiku právneho štátu. "Boli sme oklamaní, je čas na vzburu, aby sme obnovili sebaúctu európskeho ľudu," vyhlásil Orbán.



Ministerský predseda podotkol, že európske národy sa dnes obávajú o stratu svojej slobody, lebo Brusel ich núti do vojny, nanucuje im migrantov a chce prevychovať ich deti. "My to nedovolíme, Maďarsko je suverénna krajina a takou aj zostane," vyhlásil.



Maďari podľa neho nie sú v tom sami. "Slováci sa už spamätali, Česi sa pripravujú a Holanďania sa pomaly uberajú správnym smerom. Tento rok bude prelomový. Začiatkom roka nás bolo málo, koncom roka už budeme tvoriť väčšinu v západnom svete, otvárajú sa nám tak veľké možnosti," povedal Orbán, ktorý dodal, že aj v Amerike sa chýli k obratu v prospech "suverenistov".



Premiérov prejav sledovalo niekoľko tisíc priaznivcov. Do davu sa zamiešali aj aktivisti hnutia Učil by som (Tanítanék Mozgalom), ktorí sa na protest proti smerovaniu Orbánovej vlády snažili striebornými fóliami "nastaviť zrkadlo" jeho kabinetu.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)