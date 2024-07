Orbán pricestoval do Moskvy, stretne sa s Putinom

Moskva 5. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán v piatok pricestoval do Moskvy na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Oznámil to Orbánov hovorca Bertalan Havasi, informuje agentúra Reuters s odvolaním na ruské a maďarské médiá.



Maďarský premiér prišiel do Ruska v rámci "mierovej misie", povedal Havasi.



Orbán je všeobecne považovaný za Putinovho najbližšieho partnera v Európskej únii, napísala agentúra AP. Maďarsko prevzalo 1. júla od Belgicka rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v piatok uviedol, že návšteva Orbána v Moskve má bilaterálny charakter a maďarský premiér na ňu nedostal žiadny mandát Európskej únie.



Orbán začiatkom tohto týždňa navštívil Kyjev, kde vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby zvážil prímerie s cieľom urýchliť ukončenie vojny s Ruskom.