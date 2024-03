Orbán pricestoval do USA, stretne sa aj s exprezidentom Trumpom

Budapešť 7. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pricestoval vo štvrtok do Spojených štátov, kde sa stretne aj s bývalým prezidentom Donaldom Trumpom. Premiér pri tejto príležitosti zverejnil status na Facebooku, v ktorom uviedol "Dobré ráno, Amerika!", informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán priletel do Washingtonu, kde bude viesť panelovú diskusiu s Kevinom Robertsom, prezidentom amerického konzervatívneho výskumného inštitútu Heritage Foundation.



Témou diskusie nazvanej "Budúcnosť vzťahov medzi Spojenými štátmi a Maďarskom" má byť maďarské strategické myslenie v ére vznikajúcich globálnych bezpečnostných, ekonomických a sociálnych konfliktov.



Orbána má prijať Trump v piatok vo svojej rezidencii Mar-a-Lago v Palm Beach na Floride. Títo politici sa naposledy stretli v lete 2022 v golfovom klube exprezidenta v New Jersey.



Trump už dávnejšie ocenil Orbána, ktorý je proti migrácii a právam LGBTQ a ktorý o svojom spôsobe vládnutia hovorí ako o "neliberálnej demokracii". Donald Trump ho prijal ešte ako prezident v Bielom dome v roku 2019. Orbán bol zasa prvým európskym lídrom, ktorý podporil Trumpovu prezidentskú kampaň v roku 2016.