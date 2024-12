Orbán pricestoval do Vatikánu, s pápežom chce rokovať o mieri

Budapešť/Vatikán 4. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu pricestoval do Vatikánu, kde ho má prijať pápež František. S odvolaním sa na server mandiner.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Ranná svätá omša v Bazilike sv. Petra a po nej stretnutie so Svätým Otcom. Musíme sa chopiť šance na mier!" napísal Orbán na Facebooku po prílete.



Tlačová kancelária Vatikánu predtým oznámila, že pápež prijme Orbána v aule Pavla VI.



Maďarské provládne médiá ako Ripost a Magyar Nemzet už Orbánovu návštevu vo Vatikáne interpretovali ako súčasť novej mierovej misie, píše server index.hu. Podľa neho talianska tlač minulý týždeň napísala, že pápež a maďarský premiér by mohli diskutovať okrem iného aj o konflikte na Ukrajine.











