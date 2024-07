Orbán pricestoval na návštevu Číny, rokoval so Si Ťin-pchingom

Peking 8. júla (TASR) – Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v pondelok v Pekingu stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý do krajiny pricestoval na vopred neohlásenú návštevu. Informovali o tom čínske štátne médiá, píše TASR podľa agentúr AP a AFP.



Orbán po prílete označil svoju cestu do Číny za "mierovú misiu 3.0" po nečakaných návštevách Ukrajiny a Ruska, ktoré absolvoval minulý týždeň.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí predtým v krátkom oznámení uviedlo, že maďarský a čínsky líder budú na schôdzke "hĺbkovo" preberať otázky spoločného záujmu. Si Ťin-pching navštívil Maďarsko v máji.



Orbán cestoval minulý piatok na kontroverznú návštevu Moskvy, kde ho prijal ruský prezident Vladimir Putin, ktorého krajina už viac ako dva roky vedie vojnu proti Ukrajine. Za túto cestu si vyslúžil kritiku od predstaviteľov Európskej únie, pretože Maďarsko len 1. júla prevzalo polročné predsedníctvo v Rade EÚ. V Kyjeve bol Orbán v utorok a stretol sa tam s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Maďarsko sa za vlády Orbána stalo dôležitým obchodným a investičným partnerom pre Čínu – na rozdiel od iných krajín EÚ, ktoré sa snažia znížiť závislosť od tejto druhej najväčšej svetovej ekonomiky.



Maďarského premiéra sprevádza v Pekingu minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. Jeho rezort koncom minulého týždňa zrušil stretnutie Szijjártóa so šéfkou nemeckej diplomacie Annalenou Baerbockovou, plánované na pondelok v Budapešti.