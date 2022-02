Orbán: Prichádzajúcich z Ukrajiny čakajú v Maďarsku priatelia

Budapešť 26. februára (TASR) - Maďarsko je pre prichádzajúcich z Ukrajiny priateľským miestom, kde ich čakajú priatelia, vyhlásil v sobotu predseda maďarskej vlády Viktor Orbán po preverení situácie na maďarsko-ukrajinských hraniciach v Beregsurányi v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe.



Podľa spravodajského servera infostart.hu premiér pred novinármi zdôraznil, že vojenské operácie sú zatiaľ ďaleko od maďarských hraníc, treba sa ale pripraviť na to, že sa budú diať aj v Zakarpatskej oblasti. Vojaci a starostovia v prihraničných regiónoch budú musieť byť podľa jeho slov disciplinovaní.



"Na budúci týždeň budeme musieť byť viac duchom prítomní, pretože sa nechcem nechať vtiahnuť do ozbrojeného konfliktu," dodal Orbán.



Premiér označil za dezinformáciu, že Maďarsko je jedinou krajinou, ktorá je proti vylúčeniu Ruska z medzinárodného platobného systému SWIFT. "Pripravme sa na to, že vo vojne sa stane dezinformácia pravidelnou záležitosťou," varoval.



K situácii na hraniciach poznamenal, že Maďarsko vpustí na svoje územie z Ukrajiny každého, dokonca aj bez dokladov, a po patričnom preverení aj občanov tretích krajín.



K otázke Orbánovej schôdzky s ruským prezidentom Vladimirom Putinom 1. februára v Moskve, po ktorej nasledovali mierové iniciatívy nemeckých i francúzskych lídrov, maďarský ministerský predseda povedal, že ľudsky urobili všetko v snahe zabrániť vojne, avšak všetky snahy Európskej únie zlyhali.



"Teraz svoje sily musíme sústrediť na to, aby sme sa vrátili od vojny k mieru. Všetko, čo figuruje na zozname sankcií, Maďarsko vykoná," zdôraznil Orbán. Poznamenal tiež, že jeho krajina prijme aj Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojenskou službou. "Pomôžeme každému utečencovi," uzavrel predseda maďarskej vlády.