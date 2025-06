Orbán: Prieskumy verejnej mienky nehovoria pravdu

Budapešť 11. júna (TASR) - Prieskumy verejnej mienky nehovoria pravdu, keď prezentujú výrazný náskok mimoparlamentnej strany TISZA (Rešpekt a sloboda) pred blokom vládnych strán Fidesz-KDNP. Vládne strany sú v oveľa silnejšej pozícii, vyhlásil v utorok predseda maďarskej vlády a Fideszu Viktor Orbán. S odvolaním sa na server 444.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér pred stovkami členov Fideszu svoje tvrdenie podložil tým, že na vládnom online hlasovaní o členstve Ukrajiny v Európskej únii VOKS 2025 sa zúčastnilo najmenej dvakrát toľko ľudí, než na hlasovaní organizovanom stranou TISZA.



Orbán tiež vyhlásil, že súčasnú opozíciu podporujú rovnaké sily ako tábor expremiéra a bývalého predsedu Demokratickej strany (DK) Ferenca Gyurcsánya.



„Gyurcsánya sme porazili, ale na jeho miesto prišiel iný aktér, pretože demokracia je súťaž. Porazili sme starú ľavicu, novú vedie disko-liberálna postava (pozn. TASR predseda strany TISZA Péter Magyar). Tí, ktorí to financujú a kontrolujú v pozadí, sú však tí istí,“ povedal premiér. Dodal, že za stranou TISZA stojí Brusel, sieť amerického finančníka Georgea Sorosa, zahraničné nadnárodné spoločnosti a ľavicoví oligarchovia.



Orbán naďalej odmieta diskusiu s opozičnými politikmi, keďže v skutočnosti Fidesz má do činenia s tými, ktorí stranu TISZA riadia. Tí podľa neho chcú pokračovanie vojny, prijatie Ukrajiny do EÚ, zvýšenie cien energií či šírenie LGBTQ propagandy.



Predseda mimoparlamentnej strany TISZA Péter Magyar v pondelok vyzval predsedu vlády na verejný dialóg. Magyar je najaktívnejším kritikom Orbána a na Facebooku uviedol, že by chcel s premiérom rozhovor na verejnom mieste, naživo a v priamom prenose. „Ak neprídete, buďte chlap a povedzte, že sa bojíte úprimného a otvoreného dialógu,“ napísal Magyar.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)