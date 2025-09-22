< sekcia Zahraničie
Orbán prijal Dodika ako prezidenta, aj keď ním už nie je
Dodik dlho odmietal uznať, že ho konečné rozhodnutie bosnianskeho súdu zbavilo mandátu, nakoniec oficiálne rezignoval na svoje prezidentské právomoci.
Autor TASR
Budapešť 22. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijal v pondelok „prezidenta Republiky srbskej (RS)“ Milorada Dodika, uviedol pre agentúru MTI komunikačný odbor premiéra. Server 24.hu podotkol, že síce premiérov štáb ho nazýva hlavou štátu, ktorou však v skutočnosti už nie je, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Server dodal, že Dodik dlho odmietal uznať, že ho konečné rozhodnutie bosnianskeho súdu zbavilo mandátu, nakoniec oficiálne rezignoval na svoje prezidentské právomoci.
Dodik po stretnutí na platforme X uviedol, že v Budapešti pokračujú rokovania o spolupráci vo všetkých oblastiach – od poľnohospodárstva a hospodárstva až po politické otázky.
Dodik je dobrým priateľom Orbána a začiatkom augusta sa stretli v Budapešti, následne v septembri ho prijal aj minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, píše 24.hu. „Prezident Dodik bol odsúdený, pretože odmietol tancovať na píšťalku z Bruselu. Maďarsko toto rozhodnutie neakceptuje,“ reagoval vtedy Orbán na súdny verdikt.
Bosniansky federálny súd vo februári odsúdil Dodika za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre Bosnu a Hercegovinu Christiana Schmidta. Ten v Bosne dohliada na dodržiavanie podmienok mierovej dohody, ktorá v roku 1995 ukončila občiansku vojnu. Dodikova vláda tento rok vypracovala sériu protiústavných zákonov, prostredníctvom ktorých sa RS snažila oslabiť činnosť štátnych súdnych orgánov a bezpečnostných zložiek.
Ročnému väzeniu sa bývalý líder RS vyhol zaplatením pokuty 19.000 eur. Odvolací súd nedávno zamietol Dodikovo odvolanie a potvrdil mu zbavenie mandátu prezidenta RS a šesťročný zákaz zastávať politickú funkciu.
Bosna a Hercegovina je federálny štát. Okrem RS so srbskou väčšinou ho tvorí aj Federácia Bosny a Hercegoviny, v ktorej dominujú Bosniaci a Chorváti. Obe entity vznikli na základe Daytonskej mierovej dohody, ktorá ukončila vojnu v rokoch 1992 – 1995. Na jej plnenie dohliada vysoký predstaviteľ vymenovaný medzinárodným spoločenstvom, ktorého legitímnosť bosnianski Srbi neuznávajú.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
