Orbán prijal guinejsko-bissauského prezidenta Embala

Budapešť 28. februára (TASR) - Prezident afrického štátu Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embaló prvýkrát uskutočnil oficiálnu návštevu Maďarska, kde ho v piatok prijal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Podľa agentúry MTI bolo témou rokovania zhodnotenie súčasnej situácie v západnej Afrike, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Orbán zdôraznil, že bezpečnosť Európy začína v Afrike, a preto Maďarsko robí všetko pre to, aby zabezpečilo stabilitu a rozvoj Afriky.



Paralelne so schôdzkou Embalu a Orbána rokoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó so svojím guinejsko-bissauským náprotivkom Carlosom Pintom Pereirom, s ktorým hovorili o spolupráci Maďarska s Guineou-Bissau v boji proti medzinárodnému obchodovaniu s drogami.



"Ak sa nám nepodarí vytvoriť rozsiahlu a komplexnú európsko-africkú rozvojovú stratégiu, možno budeme musieť čeliť dvom veľmi smutným scenárom: buď uvidíme najväčšiu humanitárnu katastrofu všetkých čias, alebo najbrutálnejší migračný tlak," upozornil Szijjártó, podľa ktorého je spoločným záujmom okrem rozvoja aj pôsobenie proti terorizmu a obchodovaniu s drogami.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)