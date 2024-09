Orbán prijal prezidenta Čadu, rokovali o migrácii

Budapešť 9. septembra (TASR) - Migráciu z Afriky do Európy nemožno zastaviť bez krajín regiónu Sahel, Maďarsko preto buduje partnerskú spoluprácu s Čadom, ktorý je kľúčovou krajinou v boji proti nelegálnej migrácii v Afrike. Zaznelo to v nedeľu na schôdzke maďarského premiéra Viktora Orbána s prezidentom Čadu Mahamatom Idrissom Débyom Itnom. S odvolaním sa na agentúru MTI o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prezident Čadu pricestoval na dvojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska v sobotu večer. Po nedeľňajšej schôdzke v rámci pracovnej večere bude pokračovať Orbán v rokovaní s Débym Itnom v pondelok.



Podľa premiérovho hovorcu Bertalana Havasiho budú hovoriť o spoločnom boji proti medzinárodnému terorizmu, o výmene skúseností a poznatkov v oblasti obrany, ale aj o vzájomnom výcviku a možnostiach spoločných vojenských operácií.



Prezidenta Čadu Do Maďarska pozval Orbán, ktorý mu ešte v máji zablahoželal k volebnému víťazstvu. Čadský prezident sa tento týždeň zúčastnil na africko-čínskom fóre v Pekingu.



Vzťahy medzi Maďarskom a Čadom sa v uplynulom roku rozvíjali rýchlo. Budapešť otvorila v čadskom hlavnom meste N'Djamena humanitárne a rozvojové centrum aj svoju diplomatickú misiu. Obe krajiny tiež medzi sebou uzavreli dohody o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva a vzdelávania.



Ešte na jeseň minulého roka avizovala maďarská vláda zámer vyslať nezávislú vojenskú misiu s 200 vojakmi do Čadu, aby tam cvičili miestne jednotky a pomáhali bojovať proti terorizmu. Čad sa nachádza v regióne Sahel na južnom okraji Sahary, kde pravidelne útočia džihádisti. Misia má trvať do 31. decembra 2025.