< sekcia Zahraničie
Orbán prijal spolupredsedníčku nemeckej AfD Alice Weidelovú
Premiér na svojej stránke na sociálnych sieťach uviedol, že sa vždy rád stretne s líderkou krajne pravicovej strany.
Autor TASR
Budapešť 20. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán prijal v Budapešti v pondelok večer na pôde Národného zhromaždenia spolupredsedníčku nemeckej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) Alice Weidelovú. Pre agentúru MTI to uviedol komunikačný odbor úradu predsedu maďarskej vlády, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Premiér na svojej stránke na sociálnych sieťach uviedol, že sa vždy rád stretne s líderkou krajne pravicovej strany. Témy stretnutia Orbán nespresnil. Napísal iba, že viedli „rozhovor dobrej atmosféry“.
Weidelová po schôdzke mala prezentáciu na podujatí Inštitútu 21. storočia (XXI. Század Intézet).
Maďarský premiér prijme v pondelok večer ešte srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.
Orbán sa s Weidelovou stretli v Budapešti naposledy 29. júla a hovorili o politických aj ekonomických záležitostiach. „Európa čelí obrovským výzvam, ako vojna, migrácia či zlyhávajúca ekonomika. Budeme potrebovať všetku pomoc, aby sme sa s nimi vyrovnali. O tom sme dnes diskutovali s Alice Weidelovou,“ informoval vtedy o schôdzke Orbán na Facebooku.
Spolupredsedníčka AfD navštívila Budapešť aj koncom mája, rokovala s maďarským premiérom a vystúpila s prejavom na budapeštianskej Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC). Tam vyhlásila, že čoraz viac nemeckých voličov má dosť klamstiev a toho, že sa im z roka na rok zhoršuje životná úroveň.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
Premiér na svojej stránke na sociálnych sieťach uviedol, že sa vždy rád stretne s líderkou krajne pravicovej strany. Témy stretnutia Orbán nespresnil. Napísal iba, že viedli „rozhovor dobrej atmosféry“.
Weidelová po schôdzke mala prezentáciu na podujatí Inštitútu 21. storočia (XXI. Század Intézet).
Maďarský premiér prijme v pondelok večer ešte srbského prezidenta Aleksandara Vučiča.
Orbán sa s Weidelovou stretli v Budapešti naposledy 29. júla a hovorili o politických aj ekonomických záležitostiach. „Európa čelí obrovským výzvam, ako vojna, migrácia či zlyhávajúca ekonomika. Budeme potrebovať všetku pomoc, aby sme sa s nimi vyrovnali. O tom sme dnes diskutovali s Alice Weidelovou,“ informoval vtedy o schôdzke Orbán na Facebooku.
Spolupredsedníčka AfD navštívila Budapešť aj koncom mája, rokovala s maďarským premiérom a vystúpila s prejavom na budapeštianskej Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC). Tam vyhlásila, že čoraz viac nemeckých voličov má dosť klamstiev a toho, že sa im z roka na rok zhoršuje životná úroveň.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)