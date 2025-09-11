Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Orbán priletel do Abú Zabí, v piatok sa stretne s prezidentom SAE

Na snímke maďarský premiér Viktor Orbán. Foto: TASR- Martin Baumann

Orbán sa s hlavou štátu SAE stretol 29. januára takisto v Abú Zabí v rámci prvej oficiálnej návštevy maďarského premiéra v tejto krajine Perzského zálivu.

Autor TASR
Budapešť 11. septembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán vo štvrtok priletel do Abú Zabí na pracovnú návštevu Spojených arabských emirátov (SAE). V piatok ho prijme prezident SAE šejk Muhammad bin Zájid Ál Nahján, uviedlo pre agentúru MTI komunikačné oddelenie úradu maďarskej vlády. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.

Orbán sa s hlavou štátu SAE stretol 29. januára takisto v Abú Zabí v rámci prvej oficiálnej návštevy maďarského premiéra v tejto krajine Perzského zálivu. Hovorili o posilnení bilaterálnych vzťahov, o spolupráci v oblasti umelej inteligencie, obnoviteľnej energie a v ďalších kľúčových oblastiach.

Maďarsko aj SAE potvrdili záväzok rozširovať spoluprácu založenú na vzájomnom rešpekte, obe krajiny tiež budú rázne konať proti terorizmu a v záujme mieru, povedal vtedy maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
