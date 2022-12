Orbán priletel do Kataru: V Dauhe pristáli tri maďarské lietadlá

Budapešť 13. decembra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán priletel do Kataru, kde bude sledovať záverečné zápasy majstrovstiev sveta vo futbale. Server 24.hu si v tejto súvislosti všimol, že v Dauhe pristáli v utorok tri lietadlá z Maďarska, z nich jedno bolo lietadlo maďarských ozbrojených síl Falcon 7x, ktorým však Orbán nemohol letieť. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér sa v utorok ráno v čase odletu falconu z vojenskej základne v Kecskeméte zúčastnil totiž na omši. Po vojenskom lietadle leteli do Kataru zhruba štvrť hodinu po sebe ešte dva súkromné stroje maďarskej banky OTP. Tie sa vrátili v pondelok z Uzbekistanu, kde OTB kupuje piatu najväčšiu banku, svoju prvú mimo Európy.



Server 24.hu oslovil Orbánovho hovorcu Bertalana Havasiho s otázkou, ktorým lietadlom premiér letel a prečo letel aj armádny stroj. Odpoveď zatiaľ neprišla.



Podľa informácií 24.hu Orbán vo štvrtok zrejme falconom odletí do Bruselu na zasadnutie Európskej rady.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)