Orbán: Prioritami predsedníctva vo V4 je obnova ekonomík a migrácia

Katovice 30. júna (TASR) - Medzi hlavnými cieľmi maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej štvorke bude obnova ekonomík a bezpečnosť spojená s migráciou. V Katoviciach to v stredu povedal maďarský premiér Viktor Orbán.



Maďarsko, ktoré predsedníctvo vo V4 preberá od 1. júla od Poľska, si podľa Orbána uvedomuje, že svet sa po pandémii zmenil a zmeny nastali aj v ekonomike. Pripomenul obchodný obrat medzi Čínou a USA, ktorý podľa neho prekonal obrat medzi EÚ a USA, či vznik najväčšej zóny voľného obchodu v Ázii (Regionálne komplexné hospodárske partnerstvo, RCEP) i brexit. Krajiny V4 zastávajú názor, že aj po brexite je potrebné so Spojeným kráľovstvom spolupracovať, pretože Británia zostáva dôležitým hráčom.



Ciele maďarského predsedníctva podľa Orbána zahŕňajú rýchly reštart ekonomík krajín V4. Skupina V4 nebude podporovať iniciatívy, ktoré vedú k zvyšovaniu daní. Takisto je potrebné zlepšenie infraštruktúry a prepojenia jednotlivých krajín.



Orbán uviedol, že ak by sa krajiny V4 v súčasnosti považovali za jeden celok, predstavovali by 17. najväčšiu ekonomiku sveta s hospodárskym rastom dvakrát rýchlejším ako má EÚ a verejný dlh predstavoval iba štyri percentá dlhu v EÚ.



Ďalšou témou maďarského predsedníctva je bezpečnosť, ktorá úzko súvisí s migráciou. Krajiny V4 podľa Orbána nesúhlasia s povinným prerozdelením migrantov. Zároveň podporujú čo najrýchlejšie členstvo krajín západného Balkánu v EÚ.