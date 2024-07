Orbán: Pripravme sa na to, že Ukrajina sa nestane členom EÚ, ani NATO

Budapešť/Baile Tušnad 27. júla (TASR) - Treba sa pripraviť na to, že Ukrajina sa nestane členským štátom Európskej únie, ale ani členom NATO, pretože k tomu chýba dostatok finančných zdrojov. Ukrajina sa vráti do úlohy nárazníkového štátu, povedal v sobotu na 33. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnade predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. S odvolaním sa na server atv.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Premiér podotkol, že v rusko-ukrajinskej vojne obe strany majú brutálne straty, no napriek tomu sa nechcú dohodnúť. Obaja totiž veria, že môžu vyhrať, a obe krajiny sú motivované vlastnou pravdou.



"Ukrajinci sú v sebaobrane a Rusi si myslia, že v regióne došlo k vážnemu rozširovaniu Severoatlantickej aliancie, ide teda o vyprovokovanú vojnu. Ak by to záležalo na týchto dvoch stranách, potom vojna neskpnčí," dodal Orbán, podľa ktorého treba zvonku pomôcť dosiahnuť mier.



"Sila Ukrajiny prevyšuje všetky očakávania. Od roku 1991 krajinu opustilo 11 miliónov ľudí a vládli v nej oligarchovia, štát v podstate nefungoval. Teraz však ukazujú úspešný, bezprecedentný odpor," povedal premiér. Podľa neho Ukrajina objavila nový zmysel svojej existencie a namiesto doterajšieho statusu nárazníkového štátu teraz vníma samu seba ako súčasť Západu.



Podľa maďarského ministerského predsedu európska politika skrachovala, pretože sa vzdala ochrany svojich vlastných záujmov a sleduje americké záujmy, a to aj za cenu sebadeštrukcie, keďže sankcie ničia európsku konkurencieschopnosť.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)